إصابات جديدة في السعودية بسبب فيروس "كورونا"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن الأسبوع الوبائي الحالي سجل أعلى عدد في الإصابات بفيروس كورونا (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية) إذ بلغ 21 إصابة.وقالت صحيفة (عكاظ) السعودية، اليوم السبت، نقلاً عن وزارة الصحة: إن الرجال في المملكة، شكلوا 15 حالة كورونا فيما بلغ عدد السيدات ست.وجاءت أصغر فئة عمرية مصابة بالفيروس بعمر 16 عاماً صُنفت عدواها بالمخالطة المنزلية، فيما كانت أكبر فئة عمرية لسيدة في الثمانين من العمر، صُنفت عدواها بثانوية مكتسبة في منشأة صحية.وأوضحت الصحيفة، أن العدوى الثانوية المكتسبة في منشأة صحية، تصدرت المشهد، تليها العدوى الأولية (مخالطة الإبل والمخالطة المنزلية) فيما تم تنويم 12 حالة، وعزل 6 حالات منزلياً، ووفاة ثلاث.