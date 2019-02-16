قوات الاحتلال تستهدف الأراضي الزراعية ومراكب الصيادين في غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي مدينة غزة، فيما استهدفت بحريته مراكب الصيادين في عرض بحر القطاع.





وأكدت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال، أطلقت نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرقي مدينة غزة، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.





كما واستهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباحاً مراكب الصيادين في عرض بحر قطاع غزة برشاشاتها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين أو أضرار مادية.

رام الله - دنيا الوطن