أمس الجمعة.. تنقل 1866 مسافراً على (معبر الكرامة)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها، عن تنقل 1866 مسافراً في الاتجاهين، أمس الجمعة، عبر معبر الكرامة، وكان على النحو التالي:-مغادرون: 986 مسافراً.قادمون: 880 مسافراً.مرجعون: 06 مسافرين.وأضافت الإدارة، أنه من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم السبت، من الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحتى العاشرة والنصف صباحاً، كما وتعمل الطواقم العاملة على المعبر منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.