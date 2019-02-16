باحث: حماس متشبثة بفكر إقصائي ولن تكون حركة فلسطينية إلا بالانسلاخ عن الإخوان

رام الله - دنيا الوطنقال الكاتب الصحفي والباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أحمد هريدي، إن حركة حماس متشبثة بفكر "تكفيري" إقصائي، وتستخدم السلاح ضد مخالفيها، وفق قوله.وأضاف هريدي في حديث لبرنامج "مع مصطفى البكري" عبر تلفزيون فلسطين: "أن حماس متشبثة بفكر إقصائي يقوم على اعتبار أنهم جماعة المسلمين، وأنهم الفرقة الناجية، وغيرهم إلى هلاك، وبناءً على ذلك تستخدم السلاح ضد مخالفيها، حتى إن كان هذا المخالف عضواً في الجماعة وخرج عليها، ويقولون دائماً "من أراد الله به خيراً ألحقه بنا".وتابع هريدي:" إذا أرادت حركة حماس، أن تكون حركة فلسطينية تعمل من أجل فلسطين وشعبها، ومن أجل الحق الفلسطيني، عليها أن تخلع عباءة التنظيم الدولي "الإخوان المسلمين" قولاً وفعلاً على أرض الواقع.وقال:" إن حركة حماس لا تختلف كثيراً عن أفرع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، فهي قامت وتقوم على الأسس الفكرية لجماعة الإخوان، وقد أعلنت في البيان التأسيسي لها أنها جناح من أجنحة جماعة الإخوان، وتتفاخر وتزهو بفكر حسن البنا، وتُعلن أنها تعتنق فكره، وتسير على منهج سيد القطب، وعلى المنهج "التكفيري" الاقصائي للإخوان المسلمين، وهذا ما يفسر المعارك التي تخوضها حماس، وعداءها لكثير من الفصائل الفلسطينية.وذكر هريدي أنه عندما خرج الشعب المصري بمظاهرات منددة بجماعة الإخوان المسلمين، وقيام حماس بمظاهرات داعمة لجماعة الإخوان، وخالد مشعل، أعلن أن حركته كانت حركة الإخوان، وتم تغييرها إلى حماس.ولفت هريدي إلى أن منهج البنا ينفي وجود نظام حكم إسلامي، وبأنه يسعى إلى إقامة الدولة الإسلامية، وأن المسلمين ارتدوا إلى جاهلية ما قبل الإسلام، وهذا ما كتبه بوضوح واستخدم مصطلح "الردة" وهو أشد صعوبة من التفكير، فالمرتد يباح دمه وقتله وماله، وحركة حماس لا يمكن أن تخرج علينا، وأن تعلن أنها ضد حسن البنا أو سيد قطب.وأشار هريدي إلى أن حماس، تمارس ذات طباع الإخوان المسلمين، من حيث تقسيم الأدوار وتوزيعها، ونحن نشاهد ماتفعله حماس والنزاعات الداخلية المكتومة وليست المعلنة، والعديد من الخلافات داخل التنظيم الإخواني، التي تكون غالباً خلافات مكاسب وغنائم.وأوضح هريدي:" أن التنظيمات "المتأسلمة" عودتنا الإعلان عن خلاف ما تبطن، والمشاركة بإبرام العديد من الصفقات سراً، ونشر حملات إعلانية فقط تهاجم عبرها العدو، ولكننا نتفاجأ بالمشاركة في الاتفاقيات العالمية مع إسرائيل، وعدم الاعتراض عليها، وإنما التظاهر بالعداء معها.ولفت هريدي إلى أن الخبر الدائم لدى حماس قيامها بضبط عملاء، وقتلهم، متسائلاً:" هل كان هؤلاء العملاء يبلغون بمعلومات أم تحديد شخص فقط أم كان لهم أدوار أخرى؟ وكيف وصل شخص ليصبح المستشار الأمني لرئيس الوزراء في حكومة حماس إسماعيل هنية لمدة عامين، وفجأة اكتشفوا أنه "عميل" ؟! مشيراً إلى واقعة اغتيال الجعبري، وأنها تمت بعد خلافات مع خالد مشعل.وحول نفي حماس اقتحام الحدود المصرية، وقتل العديد من الضباط المصريين، أشار هريدي إلى احتفال حماس بمن تسميهم تحرير الأسرى في السجون المصرية، والتعامل مع الجيش المصري بأنه جيش عدو، وأن عناصرهم التي تم ضبطهم بوقائع صريحة هم مجاهدون!وأضاف:" من أحرق السجون ودمرها، هم الذين يريدون الهرب وهم عناصر حماس".