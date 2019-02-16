اصطدام طائرة نتنياهو بقاطرة في مطار وارسو

رام الله - دنيا الوطنأدى اصطدام قاطرة بطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار العاصمة البولندية وارسو، إلى تأخير رحلة عودته إلى إسرائيل عدة ساعات.وقالت وكالة (الأناضول) التركية: إن قاطرة اصطدمت بطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، منتصف ليلة الجمعة، بينما كانت على وشك الإقلاع لتقل نتنياهو من وارسو إلى تل أبيب.ووفقاً لموقع (تايمز أوف إسرائيل)، فقد تعرضت الطائرة طراز "بوينغ 777" لأضرار جراء اصطدامها بالقاطرة حسب ما أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية (العال) مبيّنةً أنها أرسلت طائرة جديدة إلى وارسو لإعادة نتنياهو والوفد المرافق له.وأشار الموقع، إلى أنه تم وضع الصحفيين المرافقين للوفد في فندق قريب من المطار، بينما عاد كل من نتنياهو وزوجته سارة وكبار المسؤولين معهم إلى فندق (انتركونتنتال) في العاصمة وارسو.يذكر، أن نتنياهو شارك في مؤتمر "السلام والأمن في الشرق الأوسط"، والذي عقد في العاصمة البولندية (وارسو) يومي الأربعاء والخميس الماضيين، برعاية أمريكية وبمشاركة 60 دولة بينها دول عربية.