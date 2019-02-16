شؤون فلسطينية

نقابة المحامين تَنشر بياناً حول ما تم تداوله بالإعلام بشأن منظومة العدالة

نقابة المحامين تَنشر بياناً حول ما تم تداوله بالإعلام بشأن منظومة العدالة
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مجلس نقابة المحامين، صباح اليوم، في بيان للرأي العام،  صادر عنه بخصوص ما يتم تداوله عبر الإعلام بشأن منظومة العدالة، على ضرورة احترام هيبة القضاء واستقلاله وقراراته، وجاء في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

 تؤكد نقابة المحامين على حرية التعبير والعمل الصحفي في نقل الحقائق للجمهور، ضمن الضوابط المهنية والقانونيه التي رسمها القانون، وانطلاقاً من ضرورة ضبط العلاقة ما بين القضاء والإعلام في تناول الشأن القضائي المؤسسي بالنقد البناء، ودون التعرض لأحكام المحاكم خارج إطار التعليق العلمي المنهجي، ودون مساس أو تجريح لشخوص القضاة، ودون التأثير على
رأيهم في القضايا المنظورة أمامهم، وتأكيداً من مجلس النقابة لرفض لغة التجريح وشخصنه النقد، وحرصاً من مجلس النقابة على ضرورة إصلاح وتطوير عمل منظومة العدالة، وبما يعزز من استقلال القضاء، وتعزيز أدائه لمهامه على أكمل وجه.

كما أكد مجلس النقابة على:

أولاً: ضرورة ضبط العلاقة بين القضاء والإعلام، انطلاقاً من مبدأ احترام القضاء وقراراته، وعدم جواز المس بها أو التعرض لأشخاصها مع ضمان حرية التعبير والإعلام، ضمن الضوابط المهنية والأخلاقية والقانونية، التي رسمها القانون.

ثانياً: مطالبة رئيس دولة فلسطين بضرورة تبني مطالبات نقابة المحامين، ورؤيتها بإصلاح القضاء وتطويره، والتي عبرت عنها  بالعديد من القرارات والبيانات الرسمية المعلنه من السابق- ووضعها موضع التنفيذ. 

ثالثاً: ضرورة تبني توصيات لجنة تطوير القضاء- والتي شاركت بها نقابة المحامين ممثله بالنقيب- والتي تشكلت بمرسوم رئاسي، وعبرت عن الإرادة السياسية لإصلاح وتطوير القضاء، وباعتبارها تمثل خط الأساس المتوافق عليه لإطلاق عملية الإصلاح والتطوير، بما يعزز من دور السلطة القضائية باعتبارها الحصن الأمين على الحقوق والحريات العامة، وذلك من خلال تهيئة الظروف ومتطلبات هذه العملية.

رابعاً: دعوة الحكومة الفلسطينية إلى تخصيص الموازنة اللازمة للشروع في عملية الإصلاح والتطوير، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وبذات الوقت يوفر الأمان الوظيفي والاقتصادي للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

واختتم البيان، بالتأكيد على أن نقابة المحامين، ومن خلفها هيئتها العامة الموحدة، والمنسجمة معها ومع قراراتها، بأنها ستبقى الدرع الحامي لمنظومة العدالة برمتها، وضمان هيبتها واستقلالها بما يضمن إصلاحها وتطويرها من خلال القنوات الرسمية والوطنية، وعملها الدؤوب والمستمر في حمل هموم المواطن الفلسطيني؛ للوصول لقضاء فاعل ومستقل، والتي تعبر عنها عبر  قنواتها الرسمية، ممثلة بتصريحات نقيب المحامين النابعة من  قرارات مجلس النقابة، والهيئة العامة للمحامين، وموقعها الرسمي فقط.

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