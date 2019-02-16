مُصاب بعيب خُلقي منذ الولادة.. عماد الجرجاوي يعيش أوضاعاً صعبة ويطلب منزلاً فقط

رام الله - دنيا الوطنوُلد السيد عماد الجرجاوي (48 عاماً) بعيب خُلُقي منذ الولادة، حيث لا يوجد لديه مفصل في الحوض، وترتب عليه استحالة السير بشكل طبيعي، بسبب قُصُر الطرف السفلي الأيسر، كما يُعاني من آلام شديدة أسفل الظهر، ويحتاج رعاية ومتابعة صحية واجتماعية مُستمرة.لكن الجرجاوي لا يلقى أي مُساعدة، ما دفعه للعمل كناطور لأحد البنايات، حيث لا يتطلب منه العمل جهداً كبيراً، لكن سوء الأوضاع المادية في غزة دفعت أرباب العمل للاستغناء عنه.يعيش الجرجاوي بمنزل بالإيجار مع زوجته وأطفاله التسعة، وينامون جميعاً على الأرض في أوضاع لا إنسانية، حيث لا يوجد في منزلهم جرة غاز، ولا يوجد ثلاجة، وحتى ماء للشُرب لا يوجد، ما يضطر ابنه الذهاب إلى مسجد قريب لتعبئة الماء.ولدى جرجاوي ابنة تُعاني من حالات إغماء متكررة، ولكنه لا يملك ثمن المواصلات التي تُوصلها إلى المستشفى من الأساس؟ فما بال العلاج؟ كما لديه طفلتين تُعانيان من مشاكل مُعقدة في أسنانهن، ولا يستطيع اصطحابهن للطبيب، وزوجته تُعاني من آلام الغضاريف، ومع ذلك لم يستطع صرف الدواء المكتوب لها منذ شهرين.لجأ الجرجاوي إلى الشئون الاجتماعية، لكنهم رفضوا تخصيص راتب له بسبب وجود راتب باسم والدته.يُناشد الجرجاوي أهل الخير والرئيس عباس وأصحاب الشأن أن يُوفروا له منزلاً على الأقل، أو يتأجروا له منزلاً لمدة عام " لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرا ".للتواصل / 0597088517