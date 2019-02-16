الاحتلال يعتقل 4 شبان ويُداهم منازل في رام الله

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، السبت، عبد الفتاح خالد أبو سلو، ومحمد الجندي، وكلاهما من مخيم العروب شمال الخليل.كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين أيهم عبد اللطيف، ومحمد خلدون البرغوثي، من بيت ريما غرب رام الله، وذلك قرب حاجز بلدة نعلين المجاور.وداهمت قوات الاحتلال، منزل المواطن نايف اشتية، ونجله هارون، و منزل المواطن مجدي مصلح الديك، في كفر نعمة غرب رام الله.