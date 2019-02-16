شاهد: لحظة مقتل اثنين من جنود الاحتلال بصاروخ موجه لحزب الله

واعتبرت القناة الإسرائيلية الثانية، أن التسجيل بمثابة تحرك دعائي لحزب الله، يأتي تزامناً مع تصاعد حدة التوتر على الحدود مع سوريا، وهو تذكير بأن حزب الله، يستطيع الرد من خلال استغلال نقاط الضعف.







رام الله - دنيا الوطننشرت شبكة (الميادين) اللبنانية، تسجيلاً مصوراً لهجوم نفذه حزب الله، ضد هدف إسرائيلي في منطقة "هار دوف" الحدودية، والذي جاء انتقاماً لاغتيال إسرائيل لعدد من قيادات المقاومة اللبنانية، والحرس الثوري في القنيطرة السورية عام 2015، من بينهم جهاد عماد مغنية.وحسب الفيديو، فقد قُتل في الهجوم اثنان من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب سبعة آخرون، بحسب اعتراف جيش الاحتلال، فيما يُشير حزب الله إلى أن الخسائر كانت أكبر.ويظهر في التسجيل المصور، الذي بث على (الميادين) اللبنانية لحظة إطلاق الصاروخ، ولحظة الانفجار، ويأتي النشر بعد أيام على ذكرى اغتيال القيادي في حزب الله عماد مغنية.وقال مقاتلون ظهروا في التسجيل: إن القرار بالرد اتخذ من قبل السيد حسن نصر الله، وأن استهداف المركبتين العسكريتين الإسرائيليتين، كان لمحاكاة الهجوم الإسرائيلي في القنيطرة، والذي استهدف كذلك سيارة.