مصرع خمسة أمريكيين في إطلاق نار بولاية إيلينوي

رام الله - دنيا الوطن

لقي خمسة أشخاص أمريكيين مصرعهم، وأصيب خمسة من رجال الشرطة، خلال إطلاق نار في مدينة أورورا بولاية إيلينوي الأمريكية، بينهم المهاجم.



وحسب قناة، (سي بي أس شيكاغو)، فإن خمسة من ضباط الشرطة، أصيبوا بجروح في الحادث، مشيرةً إلى أن المهاجم كان موظفاً بشركة (هنري برات)، حيث وقع الحادث.وفي وقت سابق، قالت الشرطة الأمريكية: إن أربعة من ضباط الشرطة، أصيبوا بجروح، وعددٍ من المواطنين، جراء إطلاق نار في مكتب بمدينة أورورا في ولاية إيلينوي بالولايات المتحدة.