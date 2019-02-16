مشجع قطري: تعرضت للطعن في الإمارات

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (الغارديان)، بأن مشجع الكرة البريطاني، الذي اعتقل في الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي، بسبب ارتدائه قميصاً لمنتخب قطر، أثناء مباريات كأس آسيا، التي نظمت في أبو ظبي، قال: "كنت متأكداً أنني سأموت".وأشار التقرير إلى أن علي عيسى أحمد، "ذو الأصول القطرية"، وصل إلى بريطانيا الخميس الماضي، حيث وصف ما تعرض له في سجنه.ونقلت الصحيفة، عن الموظف الأمني من ولفرهامبتون، قوله: إنه طعن في السجن، وحرم من النوم والطعام والمياه لعدة أيام عندما اعتقل في مقر الاستخبارات، وأضاف: "كنت متأكدا 100% بأنني سأموت.. فكرت في الانتحار بدلاً من السماح لهم بقتلي".وأوضحت الصحيفة، أن أحمد سافر الشهر الماضي إلى الإمارات لقضاء إجازته، وعندما كان هناك حصل على تذكرة لحضور مباراة قطر والعراق، ضمن تصفيات كأس آسيا، وارتدى مشجع فريق أرسنال الإنجليزي، قميصاً لمنتخب قطر، ولم يكن يعلم أن ارتداء القميص يعد جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة وسجن لمدة طويلة.وذكرت، أن أحمد تحدث بعد وصوله بساعات إلى بريطانيا، عن كيفية اعتقاله وضربه، وكيف حُقق معه وسُجن بعدما أوقفه الأمن الإماراتي لارتدائه قميص قطر.ولفت كاتب تقرير (الغارديان) أنه شاهد بعض الجراح وآثار سكين على يده، وجراح في صدره وطعنة في جنبه، مشيرًا إلى أنه "بدا مذهولاً ومتعباً وفي حالة صدمة، وقال: إن رجل أمن كسر واحداً من أسنانه عندما وجه لكمة لوجهه".