حكومة الحريري تَنالُ ثِقَة البرلمان

رام الله - دنيا الوطننالت الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة سعد الحريري، ثقة مجلس النواب بـ 111 صوتاً من أصل 117 نائباً حاضراً، وذلك في ختام جلسات مناقشة البيان الوزاري.وأشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى أن النواب الذين رفضوا منح الحكومة ثقتهم هم كل من: ​جميل السيد،​ و​أسامة سعد، و​سامي الجميل​، و​إلياس حنكش،​ و​نديم الجميل،​ وبولا يعقوبيان​.وأنهى مجلس النواب جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة، التي استمرت على مدى ثلاثة أيام، وتحدث فيها 54 نائباً، وفي ختام الجلسة، رد الحريري على مداخلات النواب.وتم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة يوم 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد أشهر من المشاورات بين القوى السياسية، منذ تكليف سعد الحريري بتشكيلها في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/ مايو 2018.وعقدت الحكومة أولى جلساتها يوم 2 شباط/ فبراير الجاري، حيث تم وضع مسودة للبيان الوزاري.