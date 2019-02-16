دولي

أردوغان: الاتحاد الأوروبي لا يَقْبَلنَا لأننا مسلمون

أردوغان: الاتحاد الأوروبي لا يَقْبَلنَا لأننا مسلمون
رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الاتحاد الأوروبي يرفض انضمام تركيا إليه بسبب كونها بلد مسلم، مضيفاً: "لا يقبلنا الاتحاد الأوروبي؛ لأننا مسلمون فليقولوا ذلك صراحة لكنهم لا يستطيعون".

واتهم أردوغان، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، القادة الأوروبيين بازدواجية المعايير تجاه بلاده، معتبراً أنهم "يقولون شيئاً أمام الكاميرا، وشيئاً آخر خلف الأبواب المغلقة".

وأوضح أردوغان، أن بروكسل تعرقل مساعي بلاده لعضوية الاتحاد، إذ "يزيد باستمرار  شروطه بخصوص العضوية، فقد بدأها بـ 15 مطلباً، ورفعها إلى 35".

وتسعى تركيا منذ عقود إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، ورفعت طلباً رسمياً بهذا الشأن عام 1987، لكن خلافات بين الطرفين تسببت بتعثر المفاوضات منذ إطلاقها في 2005، وحالت دون التوصل إلى اتفاق.

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