دولة مُسلمة مُستعدة للتطبيع المشروط مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، إن بلاده تنوي التطبيع التام مع إسرائيل، لافتاً إلى أن تطوير العلاقات مع هذا البلد، مرهون بتقدم حل القضية الفلسطينية.







وأعرب قريشي، لإذاعة (صوت إسرائيل) على هامش "مؤتمر ميونخ الدولي للأمن" عن أمله في أن تسهم مبادرة السلام الأمريكية في تحريك حل القضية الفلسطينية.



وعقد "مؤتمر ميونخ الدولي للأمن" الجمعة في مدينة ميونخ الألمانية؛ ليستمر حتى غد الأحد، بحضور أكثر من 40 رئيس دولة، ورئيس وزراء، وأكثر من 100 وزير دفاع، ووزير خارجية، و60 رئيس جهاز استخبارات من مختلف بلدان العالم.ويعتبر "مؤتمر ميونخ الدولي للأمن"، أهم وأكبر محفل دولي، يعقد سنوياً لبحث القضايا العالمية المختلفة في المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، والأزمات والصراعات في العالم.