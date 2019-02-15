شؤون فلسطينية

خلال الـ 24 ساعة.. فلسطين تحت تأثير منخفض جوي قوي

خلال الـ 24 ساعة.. فلسطين تحت تأثير منخفض جوي قوي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (طقس فلسطين)، إن البلاد ستبقى خلال الـ 24 ساعة المقبلة تحت تأثير المنخفض الجوي القوي الفعالية على الجزء الشمالي والضعيف على مناطق الوسط والجنوب.

وأوضح الموقع، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن المنخفض الجوي لا زال يتمركز حول جزيرة قبرص وهو يتحرك بشكل بطيء نحو الشرق ويحمل معه كميات كبيرة من الغيوم الماطرة.

وحسب الموقع، فإنه من المتوقع أن تبقى الفرصة سانحة لهطول الأمطار في الشمال الفلسطيني تمتد في ساعات الليل المـتأخر والفجر الباكر نحو مناطق واسعة من وسط البلاد.

وأضاف الموقع: "يوم الغد السبت تبقى البلاد تحت تاثير المنخفض الجوي وتبقى الفرصة قائمة لهطول الأمطار على فترات في مناطق واسعة من البلاد خاصة في ساعات الصباح بينما يسود جو بارد بشكل كبير".

ولفت الموقع، إلى أنه من المتوقع أن تستقر الأجواء تدريجياً في ساعات المساء واللليل المقبلة (السبت/ الأحد).

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