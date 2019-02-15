دولي

أردوغان: لم نكشف كل الوثائق المتوفرة بقضية مقتل خاشقجي

أردوغان: لم نكشف كل الوثائق المتوفرة بقضية مقتل خاشقجي
رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لم تكشف بعد عن كل الوثائق المتوفرة لديها حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مؤكداً نية تركيا نقل هذه القضية إلى المحكمة الدولية.

وقال أردوغان، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، الجمعة: "لم نعرض بعض كل الوثائق المتوفرة بحوزتنا حول جريمة مقتل خاشقجي، ونحن ملتزمون بنقل هذه القضية إلى المحكمة الدولية".

وأضاف:"الاستخبارات الأمريكية لم تضع ثقلها في قضية خاشقجي ويتعين على الولايات المتحدة القيام بذلك".

وتوجه تركيا انتقادات مستمرة للسلطات السعودية بسبب أسلوب تعاملها مع مقتل خاشقجي، وتقول إنها لا تتعاون بالشكل المطلوب لتحديد ملابسات الجريمة ومحاسبة كل المسؤولين عن اغتيال خاشقجي.

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