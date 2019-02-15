ترامب يُوقع على إعلان "حالة الطوارئ الوطنية"

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة قرار إعلان "حالة الطوارئ الوطنية"، وهو اجراء استثنائي لتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك.





ووفق ما أوردت صحيفة (القدس) فسيؤدي ذلك إلى معركة قضائية مع الديموقراطيين، حيث قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "الجميع يعلم أن الجدران تعمل"، مشيراً إلى ما سماه "اجتياحاً" للمهاجرين غير القانونيين والعصابات.





ويرى معارضوه أن خطوة ترامب قرار سياسي من رئيس أضعفته خسارة مجلس النواب في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وتراجعه الشهر الماضي في النزاع حول الهجرة غير الشرعية.

رام الله - دنيا الوطنويسمح هذا الإجراء نظرياً بتجاوز الكونغرس من أجل الحصول على الأموال لبناء الجدار لوقف الهجرة غير القانونية، أحد أبرز وعود حملته الانتخابية.وفي الإجمال، ومع احتساب مبلغ 1,4 مليار دولار رصدها الكونغرس، يمكن للرئيس وفقا للبيت الأبيض، جمع نحو 8 مليارات دولار لبناء هذا الجدار.وندد قادة المعارضة الديموقراطية فوراً بما اعتبروه "انقلاباً عنيفاً" على الدستور، حيث كتبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وتشاك شومر رئيس الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ أن "الإعلان غير القانوني للرئيس المنطلق من أزمة غير موجودة هو انقلاب عنيف على دستورنا ويزعزع الولايات المتحدة من خلال سرقة تمويلات الدفاع التي سنكون بحاجة إليها لدى وقوع أي طارئ على أمن جيشنا وأمتنا".واعترف الرئيس الاميركي بأنه يتوقع إطلاق إجراءات قضائية ضدّ استعداده إعلان حالة الطوارئ، مضيفاً: "لحسن الحظ، سنفوز نحن، كما اعتقد"، مبدياً ثقة عززها القضاة المحافظون الذين عينهم في المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.ورداً على خطوة ترامب، ستلجأ ولاية نيويورك إلى القضاء، كما أعلنت اليوم الجمعة المدعية العامة للولاية في بيان، حيث أكدت المدعية العامة الديموقراطية ليتسيا جايمس "أننا لن نتسامح مع سوء استخدام السلطة هذا، وسنقاوم بالطرق القضائية المتوفرة لنا".ويؤكد البيت الأبيض أن هذه المبادرة اتخذها شخص لا ينسى وعوده بعد وصوله الى السلطة، فيما يأمل ترامب الذي يرغب على ما يبدو في خوض الانتخابات الرئاسية عام 2020 أن يؤدي ذلك الى تعبئة قاعدته الانتخابية حول قضية الهجرة.كما سيوقع الرئيس التسوية حول الموازنة التي تم التوصل اليها في الكونغرس قبل ان يتوجه بعد الظهر الى مقره الفاخر في مار لاغو بولاية فلوريدا.