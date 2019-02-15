فؤاد: مؤتمر وارسو بموافقة سعودية ولفتح سفارات عربية في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو أحمد فؤاد، إن ما جرى في مؤتمر وارسو يشير إلى جدية ما يُسمى صفقة القرن، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بموافقة سعودية.





وأوضح فؤاد، في تصريحات لقناة الميادين، الجمعة، أنه بدون موافقة النظام السعودي لما كان لهذا المؤتمر أن ينعقد، مضيفاً: "مؤتمر وارسو بشع بكل المعاني، وما جرى من تطبيع من مسؤولين عرب كان متوقعًا وهذا مؤلم جدًا ومرفوض من الشعب العربي".







وتابع: "مؤتمر وارسو فتح الباب أمام خطوات قد تترجم إلى فتح سفارات لدى العدو، ولكن في كل الحالات والأكثر فعالية لإفشال هذا المؤتمر هو الاجماع الفلسطيني على رفضه".

