شؤون فلسطينية

الديمقراطية: كافة الخيارات مفتوحة وسنقاوم الانفصال بالإرادة الوطنية

الديمقراطية: كافة الخيارات مفتوحة وسنقاوم الانفصال بالإرادة الوطنية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن كافة الخيارات مفتوحة أمام جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين العزل في مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة وعدم التزام حكومة الاحتلال بتفاهمات التهدئة.

وشددت الجبهة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمهة، على أن شعبنا الفلسطيني سيبقى موحداً وقوياً ولن يقبل الانقسام والانكسار وسيقاوم مشاريع الانفصال بإرادته الوطنية والتفافه حول المقاومة والانتفاضة والدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة، لإفشال كافة المشاريع الأميركية والإسرائيلية وفي مقدمتها (صفقة العصر).

وأكدت الجبهة، على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بأدواتها السلمية وابداعات شبابها في مخيمات العودة شرقي قطاع غزة وفي المسير البحري شمال غرب بيت لاهيا شمال القطاع، حتى تحقق أهدافها الوطنية في إلزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة وكسر الحصار عن قطاع غزة.

وأضافت: "المقاومة الوطنية الفلسطينية لن تسكت ولن تصمت على استمرار تغول الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه واستهداف المواطنين المشاركين في المسيرات، وسترد على الاحتلال باللغة والأدوات التي يفهمها وبالتوافق الوطني ووفق ما نقرره في «الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة".

وأكدت رفض شعبنا لكافة أشكال التطبيع بين الدول العربية والإسلامية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، واستنكار كافة اللقاءات والمؤتمرات التي عقدت بين مسؤولين عرب وإسرائيل على هامش مؤتمر وارسو الأميركي التي تندرج في إطار دعم (صفقة العصر» وتطبيقها، واستمرار انتهاك قرارات القمم العربية والاسلامية، والتي أقرت كلها مقاطعة دولة الاحتلال، والعمل على عزلها دولياً إلى أن تعترف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، ويرحل الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وتوجهت الجبهة بالتحية لجرحانا البواسل في جمعة "غزة عصية على الانكسار والانفصال"، وإلى شعبنا الفلسطيني الذي يواصل مشاركته في المسيرات ويبدع في تطوير أدوات مقاومته السلمية، وإلى الجنود الميدانين من المسعفين والطواقم الطبية والصحفيين الذين يؤدون واجبهم الوطني والإنساني وفضح وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلية.

وختمت الجبهة بيانها بالقول: "كفى انقساماً وخراباً للحالة الوطنية الفلسطينية، كفى انهاكاً للشعب الفلسطيني بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ندعو طرفي الانقسام في حركتي فتح وحماس لطي صفحة الانقسام السوداء، تعالوا لتطبيق قرارات الاجماع الوطني بدءاً من اتفاق القاهرة 2005 ووثيقة الوفاق الوطني مروراً باتفاق أيار (مايو) 2011 وتشرين ثاني (نوفمبر) 2017، طريق شعبنا لإسقاط الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وتشكيل حكومة انتقالية تشارك فيها جميع الأطراف تكون مهمتها تنظيم ومتابعة الانتخابات الشاملة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني بقانون انتخابي يقوم على النسبية الكاملة لإعادة صياغة أوضاع الحركة الوطنية الفلسطينية بما فيها بناء النظام السياسي الفلسطيني".

أخبار ذات صلة

فؤاد: مؤتمر وارسو بموافقة سعودية ولفتح سفارات عربية في إسرائيل

فؤاد: مؤتمر وارسو بموافقة سعودية ولفتح سفارات عربية في إسرائيل

شهاب عن وزير الخارجية البحريني: شخص يعيش خارج سياق التاريخ

شهاب عن وزير الخارجية البحريني: شخص يعيش خارج سياق التاريخ

هآرتس: الحرب البرية بغزة تُكلف المليارات وتُورط الجيش الإسرائيلي

هآرتس: الحرب البرية بغزة تُكلف المليارات وتُورط الجيش الإسرائيلي

تعود لابنه.. مواطن يسلم الشرطة برام الله دراجة نارية غير قانونية

تعود لابنه.. مواطن يسلم الشرطة برام الله دراجة نارية غير قانونية

الجبير: إيران تدعم حماس والجهاد الإسلامي لتقويض السلطة الفلسطينية

الجبير: إيران تدعم حماس والجهاد الإسلامي لتقويض السلطة الفلسطينية

حركة فتح تفوز في انتخابات نقابة الطب المخبري

حركة فتح تفوز في انتخابات نقابة الطب المخبري

اعتقال شاب مقدسي بسبب &#34;مشرط&#34;.. والتهمة تنفيذ عملية طعن

اعتقال شاب مقدسي بسبب "مشرط".. والتهمة تنفيذ عملية طعن

الأمم المتحدة: غياب تام لآفاق مستقبل سكان قطاع غزة

الأمم المتحدة: غياب تام لآفاق مستقبل سكان قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

تعود لابنه.. مواطن يسلم الشرطة برام الله دراجة نارية غير قانونية

تعود لابنه.. مواطن يسلم الشرطة برام الله دراجة نارية غير قانونية

حركة فتح تفوز في انتخابات نقابة الطب المخبري

حركة فتح تفوز في انتخابات نقابة الطب المخبري

اعتقال شاب مقدسي بسبب &#34;مشرط&#34;.. والتهمة تنفيذ عملية طعن

اعتقال شاب مقدسي بسبب "مشرط".. والتهمة تنفيذ عملية طعن

بحر: تهديدات الاحتلال إفلاس سياسي وأي حكومة مقبلة انفصالية ولا شرعية لها

بحر: تهديدات الاحتلال إفلاس سياسي وأي حكومة مقبلة انفصالية ولا شرعية لها

(اوتشا): تصاعد في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين

(اوتشا): تصاعد في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين

وفاة طفل من مخيم الفوار بالخليل بسبب الرياح

وفاة طفل من مخيم الفوار بالخليل بسبب الرياح

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية

إصابتان برصاص قوات الاحتلال خلال فعاليات مسيرة العودة شرقي قطاع غزة

إصابتان برصاص قوات الاحتلال خلال فعاليات مسيرة العودة شرقي قطاع غزة

منوعات

وفاة الفنان البحريني إبراهيم بحر

وفاة الفنان البحريني إبراهيم بحر

شاهد: قصة أبكت الإعلامي اللبناني نيشان وجعلته يترك الإستديو

شاهد: قصة أبكت الإعلامي اللبناني نيشان وجعلته يترك الإستديو

سيرين عبد النور تنشر أوّل صورة واضحة لطفلها

سيرين عبد النور تنشر أوّل صورة واضحة لطفلها

جورج كلوني يحذر من أن تلقى ميغان مصير الأميرة ديانا.. &#34;ضحية مؤامرة&#34;

جورج كلوني يحذر من أن تلقى ميغان مصير الأميرة ديانا.. "ضحية مؤامرة"

في أول فالنتين معًا.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين

في أول فالنتين معًا.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين

ابنة شادية في &#34;ريا وسكينة&#34;.. ظهور نادر للفنانة المعتزلة راندا مع ابنتها الصغرى

ابنة شادية في "ريا وسكينة".. ظهور نادر للفنانة المعتزلة راندا مع ابنتها الصغرى

&#34;ماتشوف جوزك يا اسماعيل بيه&#34;.. ياسمين عبدالعزيز تتلقى هدية بمناسبة الفلانتين وطليقها يعلق

"ماتشوف جوزك يا اسماعيل بيه".. ياسمين عبدالعزيز تتلقى هدية بمناسبة الفلانتين وطليقها يعلق

امسك أعصابك.. تعرف على هدايا الأثرياء في &#34;الفلانتين&#34;

امسك أعصابك.. تعرف على هدايا الأثرياء في "الفلانتين"

لأول مرة.. رانيا يوسف تظهر مع والدها

لأول مرة.. رانيا يوسف تظهر مع والدها

شاهد: مريم حسين في جلسة تصوير جريئة بمناسبة عيد الحب

شاهد: مريم حسين في جلسة تصوير جريئة بمناسبة عيد الحب

عربي

بعد لقاء نتنياهو... وزير الخارجية العُماني يلتقي ليفني

بعد لقاء نتنياهو... وزير الخارجية العُماني يلتقي ليفني

البحرين: لولا بنادق ومال إيران لكنا أقرب من حل القضية الفلسطينية

البحرين: لولا بنادق ومال إيران لكنا أقرب من حل القضية الفلسطينية

خلال 24 ساعة.. ترامب سيُدلي بإعلان بشأن سوريا

خلال 24 ساعة.. ترامب سيُدلي بإعلان بشأن سوريا

بسبب إسرائيل.. مصر والأردن تُقاطعان بطولة السنوكر الأوروبية

بسبب إسرائيل.. مصر والأردن تُقاطعان بطولة السنوكر الأوروبية