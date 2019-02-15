شهاب عن وزير الخارجية البحريني: شخص يعيش خارج سياق التاريخ

رام الله - دنيا الوطن

رد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، على تصريحات وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، قائلاً، إنه شخص يعيش خارج سياق التاريخ.





وقال شهاب، لقناة الميادين الفضائية، إن كل من شارك في مؤتمر وارسو الذي عقدته الإدارة الأمريكية يسعى لزرع الفتن والخلافات في المنطقة، لافتاً إلى أن المقاومة تشكل حالة إنقاذ لهذه الأزمة.





وأكد شهاب، أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، منوهاً إلى أن غرفة العمليات المشتركة، هي التي تحدد طبيعة الرد وشكله على الانتهاكات الإسرائيلية.

