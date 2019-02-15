مسؤول قطري: لقاء نتنياهو بمسؤولين عرب يُمثل "عرساً بعد خطوبة"

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، إن مؤتمر وارسو الذي عُقد في بولندا يمثل عرساً جاء بعد الخطوبة، في إشارة إلى تطبيع عدد من الدول العربية مع إسرائيل.







ووفق ما أورد موقع (الجديد الفلسطيني)، فإن حديث بن جاسم



تطرق رئيس الوزراء القطري السابق، جاء بأسلوب لا يخلو من السخرية والصراحة، حيث وصف لقاء المسؤولين العرب برئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه عرس جاء بعد خطوبة.







وقال بن جاسم: "هناك خطوبة تمت في السابق وهناك عرس تم في وارسو، والحضور إما (شهود ملكه) أو مدعوون للحفل"، متابعاً: "أُكرر بأنني لست ضد التطبيع أو ضد فتح علاقة مع إسرائيل ولكن لا بد أن تكون العلاقة متكافئة وليست على حساب الحقوق الفلسطينية".





وتابع: "يجب أن تؤدي هذه العلاقة لتحفيز الإسرائيليين على إرجاع الحقوق وهذا الحل الأمثل للسلام الدائم، أما عنوان الاجتماع فهو تبرير للزواج".

