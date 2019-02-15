تعود لابنه.. مواطن يسلم الشرطة برام الله دراجة نارية غير قانونية

قام مواطن اليوم بتسليم الشرطة دراجة نارية غير قانونية تعود لأحد أبنائه في رام الله.





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة،أن غرفة عمليات الشرطة تلقت اتصال من مواطن عن نيته تسليم دراجة نارية غير قانونية تعود لأحد أبنائه في أحياء رام الله.





وأضاف البيان، أن قوة من شرطة المرور تحركت إلى المكان وقامت باستلام الدراجة النارية الغير قانونية من الأب.





وأشاد البيان بالحرص الشديد من قبل الأب على مصلحة ابنه والمصلحة العامة في سبيل القضاء على المظاهر غير القانونية وإحلال النظام.





ودعا البيان، المواطنين إلى التعاون مع الشرطة بتسليم المركبات والدراجات النارية الغيرة قانونية نظراً لخطورتها بتعريض حياة سائقيها وحياة الآخرين.

رام الله - دنيا الوطن