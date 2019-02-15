الجبير: إيران تدعم حماس والجهاد الإسلامي لتقويض السلطة الفلسطينية

اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، إيران بالسعي لزعزعة الأوضاع في عدد من الدول العربية، لافتاً إلى أن طهران تدعم حركتي حماس والجهاد الإسلامي لتقويض السلطة الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطنجاء ذلك، في فيديو مسرب وفق وسائل إعلام إسرائيلية، لإحدى جلسات مؤتمر وارسو، الذي عقد بالعاصمة البولندية على مدار يومين (الأربعاء والخميس)، وحضره رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورفضت فلسطين المشاركة فيه.وتساءل الجبير عمّن يدعم حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مشيراً إلى أن إيران تدعم تلك الحركات الفلسطينية لتقويض السلطة الفلسطينية، مضيفاً: "النظام الإيراني ليست له أخلاقيات لأنه يستهدف دبلوماسيين ويفجر سفارات".