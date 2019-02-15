حركة فتح تفوز في انتخابات نقابة الطب المخبري

رام الله - دنيا الوطنفازت كتلة "القدس تجمعنا" المحسوبة على حركة (فتح) في بالانتخابات العامة لنقابة الطب المخبري التي جرت اليوم الجمعة في 11 فرعاً موزعاً على محافظات الوطن.

وأعلنت النقابة، في بيان صادر عنها مساء اليوم الجمعة، فوز مرشح حركة (فتح) أسامة النجار بمنصب نقيب الطب المخبري بنسبة تصويت وصلت إلى 85%، إضافة إلى فوز مرشحي قوائم الحركة في كافة المحافظات بنسبة 100%.

وعبر رئيس وأعضاء كتلة "القدس تجمعنا" عن اعتزازهم بثقة الهيئة العامة للنقابة، مؤكدين مواصلة العمل والمثابرة من اجل رفع اسم فلسطين والنقابة عاليا في كافة المحافل العلمية العربية والدولية، وبذل كل الجهود لمواكبة العلوم الطبية المخبرية وخدمة الأعضاء، والحفاظ على الجسم النقابي ومكتسباته.