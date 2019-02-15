الأمم المتحدة: غياب تام لآفاق مستقبل سكان قطاع غزة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من خطورة الوضع الحالي في قطاع غزة، وذلك في الاجتماع الأول للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، للعام الجاري.





وشدد غوتيريش، الجمعة، على ضرورة التعامل الفوري مع الأوضاع بغزة حيث يعيش مليوني فلسطيني في فقر متزايد ومعدلات بطالة عالية وغياب تام لآفاق مستقبلهم، في ظل فرض إسرائيل قيود على حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع.



رام الله - دنيا الوطنوقال إن القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مضيفاً: "حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) والقدس عاصمة لكل منهما هو الطريق الوحيد للمحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني".ودعا غوتيرش، إسرائيل إلى "ممارسة ضبط النفس والتوقف عن استخدام القوة الفتاكة في التعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين إلا في الحالات القصوى التي ينص عليها القانون الدولي".