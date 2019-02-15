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بعد لقاء نتنياهو... وزير الخارجية العُماني يلتقي ليفني

بعد لقاء نتنياهو... وزير الخارجية العُماني يلتقي ليفني
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
جدد وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، عدد لقاءاته بالمسؤولين الإسرائيليين خلال مشاركته بمؤتمر "وارسو"، حيث التقى بزعيم المعارضة الإسرائيلية تسيفي ليفني.

وقالت القناة الإسرائيلية الـ 13، إن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، التقى بتسيبي ليفني، رئيسة المعارضة السابقة، ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، على هامش حضورهما مؤتمر الأمن والسلم في الشرق الأوسط، في بولندا، المعروف إعلاميا باسم "مؤتمر وارسو".

يذكر أن بن علوي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على هامش مؤتمر "وارسو"، حيث وصل إليه عبر مرآب سيارات في فندق المؤتمر.

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