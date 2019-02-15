بحر: تهديدات الاحتلال إفلاس سياسي وأي حكومة مقبلة انفصالية ولا شرعية لها

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل، إن تهديدات قادة الاحتلال لغزة تعبير عن افلاس سياسي وأمني، مشيراً إلى أن غزة لن تكون ميداناً للدعاية الانتخابية الإسرائيلية.







وحمل بحر، خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق مخيم جباليا، الاحتلال مسئولية استمرار الحصار وتشديده على شعبنا وتنكره لتفاهمات التهدئة، مؤكدا أن الانفجار سيكون في قلب الكيان الإسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطنوأكد أن فصائل المقاومة بغزة ستعمل بكل ما تملك للحفاظ على الوحدة الوطنية وإفشال مخططات فصل غزة عن فلسطين، وافشال صفقة ترامب، لافتاً إلى أن أي حكومة يشكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباًس ستكون حكومة تكريس الانقسام، مؤكداً أنها حكومة انفصالية لن يكون أي شرعية لها.وعبر عن رفضه لمؤتمر وارسو الذي يسعى لتعزيز الأمن الإسرائيلي بدعم أمريكي وتواطؤ وتخاذل من بعض الحكام العرب، مستنكرا استمرار التطبيع العربي مع الاحتلال، واصفاً ًإياه بأنه استمرار لمسيرة الهزائم العربية التي يجب أن تتوقف.وأشار إلى أن المقاومة هي القادرة على حماية شعبنا وقضيتنا من المؤامرات وإفشال مخططات الاحتلال واعوانه، داعيا من تبق خارج الصف الوطني الالتفاف حول خيار المقاومة، وهو خيار شعبنا في كافة أماكن تواجده.وشدد بحر على أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق جميع أهدافها بفك الحصار عن شعبنا، مثمنا الدور الكبير للمقاومة الفلسطينية التي حمت تلك المسيرات وشكلت درع واقي لها ورسمت استراتيجية الردع.