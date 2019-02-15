إصابة ضابط إسرائيلي بشظايا عبوة متفجرة شرق القطاع

رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ضابط من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصيب بجراح؛ جراء إلقاء عبوة متفجرة خلال التظاهرات شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأوضحت تلك الوسائل، أن الضابط أصيب بجراح طفيفة جراء شظية من عبوة متفجرة ألقيت على قوات الاحتلال خلال التظاهرات شرق خانيونس.من ناحيتها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن المصاب على حدود غزة، هو ضابط في وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود، منوهة إلى أنه تم نقله إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان.