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خلال 24 ساعة.. ترامب سيُدلي بإعلان بشأن سوريا

خلال 24 ساعة.. ترامب سيُدلي بإعلان بشأن سوريا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيُدلي بإعلان بشأن سوريا خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام البيت الأبيض، الجمعة: "لدينا الكثير من الإعلانات الرائعة بشأن سوريا ونجاحنا في استئصال الخلافة، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال الـ 24 ساعة المقبلة".

ولم يكشف ترامب، وفق ما أوردت (روسيا اليوم) عن مزيد من التفاصيل بشأن إعلانه المتوقع حول سوريا ومحاربة تنظيم الدولة.

وكثف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة و"قوات سوريا الديمقراطية" عملياته ضد الجيب الأخير لتنظيم الدولة في محافظة دير الزور السورية.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن يوم 19 كانون أول/ديسمبر الماضي عن الانتصار على تنظيم الدولة في سوريا، والبدء بسحب القوات الأمريكية من البلاد، والتي يبلغ عددها ألفي عنصر.

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