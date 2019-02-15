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بسبب إسرائيل.. مصر والأردن تُقاطعان بطولة السنوكر الأوروبية

بسبب إسرائيل.. مصر والأردن تُقاطعان بطولة السنوكر الأوروبية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قررت كلا من مصر والأردن، مقاطعة بطولة السنوكر التي تُجرى لأول مرة في إسرائيل، وذلك رفضاً للتطبيع الرياضي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إذاعة (ريشت كان) الإسرائيلية، إن مصر والأردن تقاطعان البطولة والتي تأتي في إطار مبارايات بطولة أوروبا للعبة السنوكر والتي تبدأ الأحد المقبل في إيلات.

وأوضحت الإذاعة، أن البطولة يشارك فيها 500 شخص من 40 دولة، لافتةً إلى أن رئيس اتحاد البليارد الإسرائيلي شارون ميزراخي قال: بذلنا جهوداً لإشراك مصر والأردن ولكنهما يرفضان التعاون رياضياً.

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