دولي

بضغط أندونيسيا.. استراليا تتخلى عن فكرة نقل سفارتها للقدس

بضغط أندونيسيا.. استراليا تتخلى عن فكرة نقل سفارتها للقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (روسيا اليوم)، إن أندونيسيا تمكنت من الضغط على استراليا وحملها على التراجع عن قرار نقل سفارتها من تل أبيب لمدينة القدس، لافتاً إلى أنه على ضوء ذلك وقع البلدان اتفاقاً للتجارة الحرة بينهما بمليارات الدولارات.

وحسب الموقع، فقد أعلنت أستراليا بشكل رسمي تخليها عن فكرة نقل سفارتها إلى القدس، موضحةً موقفها بشأن المدينة المقدسة، المتمثل في أن القدس الغربية هي عاصمة إسرائيل، وأنها لن تنقل سفارتها قبل التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وعارضت حكومة جاكرتا بشدة الاتفاق مع كانبرا حول ملف التسهيلات الجمركية للبضائع الأسترالية للأسواق الإندونيسية، على خلفية إعلان رئيس وزراء أستراليا أسكوت موريسون، نيته نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وهددت إندونيسيا بقطع علاقاتها التجارية مع أستراليا التي تقدر بحوالي 250 مليون دولار سنويا، وتسعى حكومة كانبرا لزيادة انفتاحها على السوق الآسيوي.

وعارض الكثير من المسؤولين في الحكومة الأسترالية فكرة نقل سفارة بلادهم من تل أبيب إلى القدس، وآخرهم وزير التجارة الخارجية الذي أعلن أن "مشروع نقل السفارة للقدس قد مات".

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