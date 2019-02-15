شؤون فلسطينية

بمشاركة 11 ألف.. إصابة ثمانية متظاهرين بغزة والهيئة تطلق هشتاق "التطبيع خيانة"

بمشاركة 11 ألف.. إصابة ثمانية متظاهرين بغزة والهيئة تطلق هشتاق "التطبيع خيانة"
صورة من المواجهات
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثمانية مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم بالجمعة الـ 47 لمسيرات العودة وكسر الحصار، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، فقد شارك أحد عشر ألف فلسطيني في المسيرات على حدود قطاع غزة، لافتاً إلى أن المتظاهرين أطلقوا البالونات الحارقة ورشقوا جيش الاحتلال بالحجارة.

وفي ذات السياق، أطلق الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار هشتاق "التطبيع خيانة"، مطالبة الجميع بالتغريد عليه مساء يوم غد السبت الساعة السابعة مساءً رفضاً للتطبيع العربي مع إسرائيل.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن رسالتنا لبعض لمتنفذين العرب أن لا تسطوا على أحلامنا بالعودة إلى ديارنا بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي، مطالبةً بإعادة مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى.

وأضافت الهيئة: "نقول للمحتل غزة عصية على الانكسار وفرض شروط الاستسلام"، حيث أطلقت على الجمعة المقبلة اسم "مسيرات العودة وكسر الحصار خيارنا".

من ناحيتها، قالت القناة الإسرائيلية الـ (13)، إن 11 ألف فلسطيني تظاهروا على حدود قطاع غزة، مضيفةً: "كما هو الحال في كل أسبوع: إلقاء عشرات العبوات المتقجرة والأنبوبية الشديدة ورشق الحجارة على قوات الجيش الإسرائيلي، وفي الدقائق القليلة الماضية وردت تقارير عن محاولة لعبور السياج".

كما وأغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية لمنطقة السياج الفاصل مع قطاع غزة، وقال موقع (والاه) الإسرائيلي، إن يوماً آخر من المواجهات العنيفة على حدود قطاع غزة نجح فيه رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار لنقل نموذج بلعين-نعلين إلى الساحة الجنوبية وتحديثه على عدة مستويات.

وحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد رصد إطلاق عدة بالونات من غزة قبل قليل نحو المستوطنات، وإلقاء 52 عبوة متفجرة وتم القيام بعشرات المحاولات لقطع السياج الحدودي ورشق الحجارة على القوات لا توجد إصابات، وفق زعمه.

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