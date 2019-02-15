شؤون فلسطينية

(اوتشا): تصاعد في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين

(اوتشا): تصاعد في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
قتلت قوات الاحتلال طفلين خلال الاحتجاجات التي شهدها قطاع غزة، يوم الجمعة، 8 شباط/فبراير، ولم يكونا يشكّلان أي تهديد للقوات الإسرائيلية، وتُوفي مواطنا آخران متأثريْن بجروح أُصيبا بها في وقت سابق، وأصيبَ 530 شخصًا بجروح.

جاء ذلك في تقرير حماية المدنيين الذي يغطي الفترة بين 29 كانون الثاني/يناير– 11 شباط/فبراير الجاري، الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "اوتشا" التابع للأمم المتحدة، الصادر اليوم الجمعة.

وتابع التقرير، "فيما لا يقلّ عن 40 مناسبة خارج سياق هذه الاحتجاجات، أطلقت القوات الإسرائيلية النيران التحذيرية في المناطق المقيَّد الوصول إليها باتجاه الأراضي والبحر في غزة. وقد أُصيبَ فلسطيني واحد بجروح خلال هذه الحوادث".

وفي ثلاث مناسبات أخرى، دخلت قوات الاحتلال إلى غزة ونفّذت عمليات تجريف وحفر على مقربة من السياج الحدودي.

وفي الضفة الغربية، أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه فلسطينييّن، أحدهما فتاة، وقتلتهما، وأصابت فتًى بجروح في هجومين مزعومين بالقرب من حواجز إسرائيلية.

كما أصابت قوات الاحتلال 35 مواطنا، من بينهم 11 طفلًا على الأقل، بجروح خلال احتجاجات واشتباكات. وأُصيبَ (16 شخصًا) خلال المظاهرات الأسبوعية التي تُنظَّم احتجاجًا على التوسع الاستيطاني على أراضي قرية المغيِّر (رام الله)، حيث قتل المستوطنون أحد سكانها وأصابوا تسعة آخرين بجروح.

ونفذت قوات الاحتلال 163 عملية تفتيش واعتقال واعتقلت 117 مواطنا، بينهم تسعة أطفال. ومن بين العدد الكلي للمصابين خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، أُصيبَ 34% منهم بالذخيرة الحية، و31% نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع والذي استلزم الحصول على علاج طبي، و31% بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، بينما لحقت إصابات أخرى بـ4%.

وفي الضفة الغربية أيضًا، أقامت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 68 حاجزًا 'مفاجئًا'، ونشرت الجنود ونفّذت أعمال التفتيش على 'حواجز جزئية' (وهي حواجز لا يتمركز عليها الجنود بشكل دائم)، ما أدى لزيادة حالات التأخير وأوقات السفر وتعطيل قدرة الأشخاص على الوصول إلى الخدمات وسُبل عيشهم.

ويمثّل هذا العدد زيادة تبلغ 110 في المائة بالمقارنة مع المتوسط الأسبوعي الذي سُجِّل في العام 2018. وفي حادثة منفصلة، منعت قوات الاحتلال ثلاث معلمات فلسطينيات من الوصول إلى مدرستهن عبر حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس، حيث ادّعت أن أسماءهن لم تكن مدرجة في القائمة المعتمدة على الحاجز، الذي يُعَدّ نقطة الوصول الوحيدة للدخول إلى القرية والخروج منها.

وبين التقرير أن "15 مبنًى هدمت أو صودِرت في القدس الشرقية والمنطقة (ج) بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، ما أدى لتهجير 39 فلسطينيًا وإلحاق الضرر بسُبل عيش نحو 70 آخرين".

وفي يوم 6 شباط/فبراير، هجَّرت قوات الاحتلال نحو 400 فلسطيني لمدة لم تقلّ عن 14 ساعة في الأغوار خلال تدريبات عسكرية إسرائيلية.

وفي الأغوار اقتلعت سلطات الاحتلال نحو 500 شجرة، وجرّفت أربعة دونمات من الأراضي المزروعة، وألحقت الضرر بشبكة للري، بحجة أنها تقع في منطقة مصنّفة باعتبارها 'أراضي دولة'.

وأتلف المستوطنون خلال هجمات نفّذوها نحو 425 شجرة أخرى، وأعطبوا 14 مركبة وأصابوا فلسطينيًا بجروح، بالقرب من قرية جيبيا (رام الله)، وقريتي التواني وسعير (وكلاهما في الخليل) وقرية جالود (نابلس)، وفي قريتي اللُّبَّن الشرقية وحوّارة (وكلاهما في نابلس) ومنطقة الخلايلة (القدس)، وحاولوا إضرام النار في مسجد بقرية دير دبوان (رام الله).

وأوضح التقرير أن "الاتجاه التصاعدي، الذي سجّله عنف المستوطنين خلال السنوات القليلة الماضية، لا يزال متواصلًا منذ مطلع العام 2019، حيث وصل متوسط الهجمات الأسبوعية التي شنّوها إلى سبع هجمات تتسبّب بإصابات أو أضرار بالممتلكات، بالمقارنة مع ما معدّله خمس هجمات في العام 2018 وثلاث هجمات في العام 2017".

أخبار ذات صلة

بمشاركة 11 ألف.. إصابة ثمانية متظاهرين بغزة والهيئة تطلق هشتاق &#34;التطبيع خيانة&#34;

بمشاركة 11 ألف.. إصابة ثمانية متظاهرين بغزة والهيئة تطلق هشتاق "التطبيع خيانة"

وفاة طفل من مخيم الفوار بالخليل بسبب الرياح

وفاة طفل من مخيم الفوار بالخليل بسبب الرياح

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية

إصابتان برصاص قوات الاحتلال خلال فعاليات مسيرة العودة شرقي قطاع غزة

إصابتان برصاص قوات الاحتلال خلال فعاليات مسيرة العودة شرقي قطاع غزة

جنرال إسرائيلي: يجب الاستعداد لمواجهة مع حماس

جنرال إسرائيلي: يجب الاستعداد لمواجهة مع حماس

نزال: ترتيبات لجولة خارجية لهنية.. ووعود مصرية بالافراج عن المعتقلين الفلسطينيين

نزال: ترتيبات لجولة خارجية لهنية.. ووعود مصرية بالافراج عن المعتقلين الفلسطينيين

الشيخ: رفضنا عرضاً اسرائيلياً للمشاركة بسكة حديد من جنين لحيفا ومنها للعواصم العربية

الشيخ: رفضنا عرضاً اسرائيلياً للمشاركة بسكة حديد من جنين لحيفا ومنها للعواصم العربية

شرطة معبر الكرامة تعتقل مطلوباً صادر بحقه أمر حبس بمبلغ 330 ألف شيكل

شرطة معبر الكرامة تعتقل مطلوباً صادر بحقه أمر حبس بمبلغ 330 ألف شيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

وفاة طفل من مخيم الفوار بالخليل بسبب الرياح

وفاة طفل من مخيم الفوار بالخليل بسبب الرياح

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية

شرطة معبر الكرامة تعتقل مطلوباً صادر بحقه أمر حبس بمبلغ 330 ألف شيكل

شرطة معبر الكرامة تعتقل مطلوباً صادر بحقه أمر حبس بمبلغ 330 ألف شيكل

الخارجية تدين الهجوم الذي استهدف قافلة تقل شرطة هنود جنوب كشمير

الخارجية تدين الهجوم الذي استهدف قافلة تقل شرطة هنود جنوب كشمير

إصابة مواطنيْن برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في عوريف بنابلس

إصابة مواطنيْن برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في عوريف بنابلس

المطران حنا: من اوسلو لوارسو مؤامرة واحدة هادفة لتصفية القضية الفلسطينية

المطران حنا: من اوسلو لوارسو مؤامرة واحدة هادفة لتصفية القضية الفلسطينية

المجلس الوطني يستعرض معاناة اللاجئين أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

المجلس الوطني يستعرض معاناة اللاجئين أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

طالب فلسطيني وراء اعتراف الحكومة الهولندية بفلسطين كبلد ميلاد

طالب فلسطيني وراء اعتراف الحكومة الهولندية بفلسطين كبلد ميلاد

منوعات

وفاة الفنان البحريني إبراهيم بحر

وفاة الفنان البحريني إبراهيم بحر

شاهد: قصة أبكت الإعلامي اللبناني نيشان وجعلته يترك الإستديو

شاهد: قصة أبكت الإعلامي اللبناني نيشان وجعلته يترك الإستديو

سيرين عبد النور تنشر أوّل صورة واضحة لطفلها

سيرين عبد النور تنشر أوّل صورة واضحة لطفلها

جورج كلوني يحذر من أن تلقى ميغان مصير الأميرة ديانا.. &#34;ضحية مؤامرة&#34;

جورج كلوني يحذر من أن تلقى ميغان مصير الأميرة ديانا.. "ضحية مؤامرة"

في أول فالنتين معًا.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين

في أول فالنتين معًا.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين

ابنة شادية في &#34;ريا وسكينة&#34;.. ظهور نادر للفنانة المعتزلة راندا مع ابنتها الصغرى

ابنة شادية في "ريا وسكينة".. ظهور نادر للفنانة المعتزلة راندا مع ابنتها الصغرى

&#34;ماتشوف جوزك يا اسماعيل بيه&#34;.. ياسمين عبدالعزيز تتلقى هدية بمناسبة الفلانتين وطليقها يعلق

"ماتشوف جوزك يا اسماعيل بيه".. ياسمين عبدالعزيز تتلقى هدية بمناسبة الفلانتين وطليقها يعلق

امسك أعصابك.. تعرف على هدايا الأثرياء في &#34;الفلانتين&#34;

امسك أعصابك.. تعرف على هدايا الأثرياء في "الفلانتين"

لأول مرة.. رانيا يوسف تظهر مع والدها

لأول مرة.. رانيا يوسف تظهر مع والدها

شاهد: مريم حسين في جلسة تصوير جريئة بمناسبة عيد الحب

شاهد: مريم حسين في جلسة تصوير جريئة بمناسبة عيد الحب

عربي

الأردن.. اكتشاف متفجرات مدفونة مرتبطة بـ&#34;هجوم الفحيص&#34;

الأردن.. اكتشاف متفجرات مدفونة مرتبطة بـ"هجوم الفحيص"

التحالف العربي يستهدف تجمعات حوثية بعد قصف حجور بمحافظة حجة

التحالف العربي يستهدف تجمعات حوثية بعد قصف حجور بمحافظة حجة

السلطات المغربية تفكك خلية لتنظيم الدولة غربي البلاد

السلطات المغربية تفكك خلية لتنظيم الدولة غربي البلاد

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات بالسودان إلى 32 شخصاً

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات بالسودان إلى 32 شخصاً