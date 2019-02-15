الأردن.. اكتشاف متفجرات مدفونة مرتبطة بـ"هجوم الفحيص"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جمانة غنيمات وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، اليوم الجمعة، أن السلطات المختصة عثرت على مواد متفجرة، مطابقة لما استخدمته خلية قبل ستة أشهر.وجاء إعلان الناطقة الرسمية باسم الحكومة بعد يوم من مقتل ثلاثة من عناصر الأمن الأردني ومزارع في انفجار لغمين قديمين في محافظة البلقاء، شمال غربي عمان، كما أصيب سبعة من عناصر الأمن، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأوضحت غنيمات، أن الفرق الأمنية المختصة، التي تقوم بمسح وتمشيط منطقة وادي الأزرق، حيث وقع انفجارا الخميس، عثرت على مواد متفجرة محلية الصنع مدفونة في الأرض.وأكدت أن هذه المواد المتفجرة المدفونة مطابقة لنوعية المواد، التي استخدمت من قبل الخلية الإرهابية المنفذة لعملية الفحيص الإرهابية في أغسطس الماضي.وأكدت جمانة غنيمات أن الفرق الأمنية دمرت المتفجرات في الموقع، مؤكدة أن عمليات المسح والتمشيط في المنطقة لا تزال جارية.وشهدت السلط في آب/أغسطس الماضي اشتباكات بين رجال الأمن ومسلحين أدت إلى مقتل أربعة من رجال الأمن وثلاثة مسلحين.ووقعت الاشتباكات أثناء مداهمة مبنى في السلط، حيث تحصنت بداخله مسلحون متورطون في انفجار عبوة ناسفة، وضعت قبل أيام أسفل سيارة دورية أمنية في منطقة الفحيص.وأدى الهجوم حينها على الدورية المكلفة حماية مهرجان الفحيص الفني إلى مقتل رجل أمن وإصابة ستة آخرين.