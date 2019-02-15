عربي

الأردن.. اكتشاف متفجرات مدفونة مرتبطة بـ"هجوم الفحيص"

الأردن.. اكتشاف متفجرات مدفونة مرتبطة بـ"هجوم الفحيص"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جمانة غنيمات وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، اليوم الجمعة، أن السلطات المختصة عثرت على مواد متفجرة، مطابقة لما استخدمته خلية قبل ستة أشهر.

وجاء إعلان الناطقة الرسمية باسم الحكومة بعد يوم من مقتل ثلاثة من عناصر الأمن الأردني ومزارع في انفجار لغمين قديمين في محافظة البلقاء، شمال غربي عمان، كما أصيب سبعة من عناصر الأمن، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأوضحت غنيمات، أن الفرق الأمنية المختصة، التي تقوم بمسح وتمشيط منطقة وادي الأزرق، حيث وقع انفجارا الخميس، عثرت على مواد متفجرة محلية الصنع مدفونة في الأرض.

وأكدت أن هذه المواد المتفجرة المدفونة مطابقة لنوعية المواد، التي استخدمت من قبل الخلية الإرهابية المنفذة لعملية الفحيص الإرهابية في أغسطس الماضي.

وأكدت جمانة غنيمات أن الفرق الأمنية دمرت المتفجرات في الموقع، مؤكدة أن عمليات المسح والتمشيط في المنطقة لا تزال جارية.

وشهدت السلط في آب/أغسطس الماضي اشتباكات بين رجال الأمن ومسلحين أدت إلى مقتل أربعة من رجال الأمن وثلاثة مسلحين.

ووقعت الاشتباكات أثناء مداهمة مبنى في السلط، حيث تحصنت بداخله مسلحون متورطون في انفجار عبوة ناسفة، وضعت قبل أيام أسفل سيارة دورية أمنية في منطقة الفحيص.

وأدى الهجوم حينها على الدورية المكلفة حماية مهرجان الفحيص الفني إلى مقتل رجل أمن وإصابة ستة آخرين.

أخبار ذات صلة

التحالف العربي يستهدف تجمعات حوثية بعد قصف حجور بمحافظة حجة

التحالف العربي يستهدف تجمعات حوثية بعد قصف حجور بمحافظة حجة

الأردن يوافق على تشكيل مجلس أوقاف موسع في القدس

الأردن يوافق على تشكيل مجلس أوقاف موسع في القدس

السلطات المغربية تفكك خلية لتنظيم الدولة غربي البلاد

السلطات المغربية تفكك خلية لتنظيم الدولة غربي البلاد

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات بالسودان إلى 32 شخصاً

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات بالسودان إلى 32 شخصاً

تنظيم الدولة يلغم مناطق سورية &#34;قبل الهروب&#34; ويتحصن بالمزارع

تنظيم الدولة يلغم مناطق سورية "قبل الهروب" ويتحصن بالمزارع

رئيس الاستخبارات السعودية: عرفات ارتكب جريمة بحق الفلسطينيين

رئيس الاستخبارات السعودية: عرفات ارتكب جريمة بحق الفلسطينيين

نزال: صورة ضحك &#34;الأحمد وأبو مرزوق&#34; لا تعكس الحقيقة على الأرض

نزال: صورة ضحك "الأحمد وأبو مرزوق" لا تعكس الحقيقة على الأرض

وزير الخارجية الأمريكي: تُوجد مصالح مشتركة تجمع السعودية وإسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي: تُوجد مصالح مشتركة تجمع السعودية وإسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية

شرطة معبر الكرامة تعتقل مطلوباً صادر بحقه أمر حبس بمبلغ 330 ألف شيكل

شرطة معبر الكرامة تعتقل مطلوباً صادر بحقه أمر حبس بمبلغ 330 ألف شيكل

الخارجية تدين الهجوم الذي استهدف قافلة تقل شرطة هنود جنوب كشمير

الخارجية تدين الهجوم الذي استهدف قافلة تقل شرطة هنود جنوب كشمير

إصابة مواطنيْن برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في عوريف بنابلس

إصابة مواطنيْن برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في عوريف بنابلس

المطران حنا: من اوسلو لوارسو مؤامرة واحدة هادفة لتصفية القضية الفلسطينية

المطران حنا: من اوسلو لوارسو مؤامرة واحدة هادفة لتصفية القضية الفلسطينية

المجلس الوطني يستعرض معاناة اللاجئين أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

المجلس الوطني يستعرض معاناة اللاجئين أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

طالب فلسطيني وراء اعتراف الحكومة الهولندية بفلسطين كبلد ميلاد

طالب فلسطيني وراء اعتراف الحكومة الهولندية بفلسطين كبلد ميلاد

مجهولون يسرقون صرافاً آلياًُ لبنك القاهرة عمان بطولكرم

مجهولون يسرقون صرافاً آلياًُ لبنك القاهرة عمان بطولكرم

منوعات

وفاة الفنان البحريني إبراهيم بحر

وفاة الفنان البحريني إبراهيم بحر

شاهد: قصة أبكت الإعلامي اللبناني نيشان وجعلته يترك الإستديو

شاهد: قصة أبكت الإعلامي اللبناني نيشان وجعلته يترك الإستديو

سيرين عبد النور تنشر أوّل صورة واضحة لطفلها

سيرين عبد النور تنشر أوّل صورة واضحة لطفلها

جورج كلوني يحذر من أن تلقى ميغان مصير الأميرة ديانا.. &#34;ضحية مؤامرة&#34;

جورج كلوني يحذر من أن تلقى ميغان مصير الأميرة ديانا.. "ضحية مؤامرة"

في أول فالنتين معًا.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين

في أول فالنتين معًا.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين

ابنة شادية في &#34;ريا وسكينة&#34;.. ظهور نادر للفنانة المعتزلة راندا مع ابنتها الصغرى

ابنة شادية في "ريا وسكينة".. ظهور نادر للفنانة المعتزلة راندا مع ابنتها الصغرى

&#34;ماتشوف جوزك يا اسماعيل بيه&#34;.. ياسمين عبدالعزيز تتلقى هدية بمناسبة الفلانتين وطليقها يعلق

"ماتشوف جوزك يا اسماعيل بيه".. ياسمين عبدالعزيز تتلقى هدية بمناسبة الفلانتين وطليقها يعلق

امسك أعصابك.. تعرف على هدايا الأثرياء في &#34;الفلانتين&#34;

امسك أعصابك.. تعرف على هدايا الأثرياء في "الفلانتين"

لأول مرة.. رانيا يوسف تظهر مع والدها

لأول مرة.. رانيا يوسف تظهر مع والدها

شاهد: مريم حسين في جلسة تصوير جريئة بمناسبة عيد الحب

شاهد: مريم حسين في جلسة تصوير جريئة بمناسبة عيد الحب

عربي

الأردن.. اكتشاف متفجرات مدفونة مرتبطة بـ&#34;هجوم الفحيص&#34;

الأردن.. اكتشاف متفجرات مدفونة مرتبطة بـ"هجوم الفحيص"

التحالف العربي يستهدف تجمعات حوثية بعد قصف حجور بمحافظة حجة

التحالف العربي يستهدف تجمعات حوثية بعد قصف حجور بمحافظة حجة

السلطات المغربية تفكك خلية لتنظيم الدولة غربي البلاد

السلطات المغربية تفكك خلية لتنظيم الدولة غربي البلاد

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات بالسودان إلى 32 شخصاً

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات بالسودان إلى 32 شخصاً