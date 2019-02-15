وفاة طفل من مخيم الفوار بالخليل بسبب الرياح

رام الله - دنيا الوطنأعلن الأطباء في المستشفى الاهلي، اليوم الجمعة، عن وفاة الطفل عبد خالد عبد الفتاح الطيطي (أربعة أعوام) متأثرا باصابته الخطرة.وأفاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، أن التحقيقات الاولية، أشارت إلى أن الطفل أصيب جراء سقوط لوح خشبي عليه بفعل الرياح الشديدة التي تسود المنطقة، حيث أصيب الطفل بجروح خطرة تم نقله للمستشفى وفي وقت لاحق اعلن عن وفاته.