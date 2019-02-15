التحالف العربي يستهدف تجمعات حوثية بعد قصف حجور بمحافظة حجة



وأوضح التحالف العربي أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتدمير آليات قتالية، مشيرا إلى أن طائراته مستمرة بالتحليق فوق المنطقة.



وكانت جماعات الحوثي الإيرانية قد كثفت قصفها المدفعي على مناطق مديرية حجور بمحافظة حجة، عقب أيام من اندلاع مواجهات مع قبائل حجور وحاصرتهم، متسببة في أزمة إنسانية خانقة.



وكان الحوثيون قد بدأوا قبل أسبوعين هجوما عسكريا على مديرية حجور، في محاولة لاقتحام المنطقة التي لم يسيطروا عليها منذ بداية انقلابهم على الحكومة الشرعية أواخر عام 2014.



رام الله - دنيا الوطنشنت مقاتلات قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، غارات استهدفت تجمعات لمسلحي الحوثي، وذلك بعد اعتداء الجماعات على قبائل حجور في محافظة حجة.واستهدفت مقاتلات التحالف بثلاث غارات، تجمعات وعربات ومدفعية "هاون" للحوثيين، بمنطقة المندلة شرق ‫العبيسة، في مديرية ‫كشر بمحافظة حجة، الواقعة شمالي اليمن، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).