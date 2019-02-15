عربي

التحالف العربي يستهدف تجمعات حوثية بعد قصف حجور بمحافظة حجة

التحالف العربي يستهدف تجمعات حوثية بعد قصف حجور بمحافظة حجة
رام الله - دنيا الوطن
شنت مقاتلات قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، غارات استهدفت تجمعات لمسلحي الحوثي، وذلك بعد اعتداء الجماعات على قبائل حجور في محافظة حجة.

واستهدفت مقاتلات التحالف بثلاث غارات، تجمعات وعربات ومدفعية "هاون" للحوثيين، بمنطقة المندلة شرق ‫العبيسة، في مديرية ‫كشر بمحافظة حجة، الواقعة  شمالي اليمن، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأوضح التحالف العربي أن الغارات أسفرت عن سقوط  قتلى وجرحى، وتدمير آليات قتالية، مشيرا إلى أن طائراته مستمرة بالتحليق فوق المنطقة.

وكانت جماعات الحوثي الإيرانية قد كثفت قصفها المدفعي على مناطق مديرية حجور بمحافظة حجة، عقب أيام من اندلاع مواجهات مع قبائل حجور وحاصرتهم، متسببة في أزمة إنسانية خانقة.

وكان الحوثيون قد بدأوا قبل أسبوعين هجوما عسكريا على مديرية حجور، في محاولة لاقتحام المنطقة التي لم يسيطروا عليها منذ بداية انقلابهم على الحكومة الشرعية أواخر عام 2014.

أخبار ذات صلة

الأردن.. اكتشاف متفجرات مدفونة مرتبطة بـ&#34;هجوم الفحيص&#34;

الأردن.. اكتشاف متفجرات مدفونة مرتبطة بـ"هجوم الفحيص"

الأردن يوافق على تشكيل مجلس أوقاف موسع في القدس

الأردن يوافق على تشكيل مجلس أوقاف موسع في القدس

السلطات المغربية تفكك خلية لتنظيم الدولة غربي البلاد

السلطات المغربية تفكك خلية لتنظيم الدولة غربي البلاد

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات بالسودان إلى 32 شخصاً

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات بالسودان إلى 32 شخصاً

تنظيم الدولة يلغم مناطق سورية &#34;قبل الهروب&#34; ويتحصن بالمزارع

تنظيم الدولة يلغم مناطق سورية "قبل الهروب" ويتحصن بالمزارع

رئيس الاستخبارات السعودية: عرفات ارتكب جريمة بحق الفلسطينيين

رئيس الاستخبارات السعودية: عرفات ارتكب جريمة بحق الفلسطينيين

نزال: صورة ضحك &#34;الأحمد وأبو مرزوق&#34; لا تعكس الحقيقة على الأرض

نزال: صورة ضحك "الأحمد وأبو مرزوق" لا تعكس الحقيقة على الأرض

وزير الخارجية الأمريكي: تُوجد مصالح مشتركة تجمع السعودية وإسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي: تُوجد مصالح مشتركة تجمع السعودية وإسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية

شرطة معبر الكرامة تعتقل مطلوباً صادر بحقه أمر حبس بمبلغ 330 ألف شيكل

شرطة معبر الكرامة تعتقل مطلوباً صادر بحقه أمر حبس بمبلغ 330 ألف شيكل

الخارجية تدين الهجوم الذي استهدف قافلة تقل شرطة هنود جنوب كشمير

الخارجية تدين الهجوم الذي استهدف قافلة تقل شرطة هنود جنوب كشمير

إصابة مواطنيْن برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في عوريف بنابلس

إصابة مواطنيْن برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في عوريف بنابلس

المطران حنا: من اوسلو لوارسو مؤامرة واحدة هادفة لتصفية القضية الفلسطينية

المطران حنا: من اوسلو لوارسو مؤامرة واحدة هادفة لتصفية القضية الفلسطينية

المجلس الوطني يستعرض معاناة اللاجئين أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

المجلس الوطني يستعرض معاناة اللاجئين أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

طالب فلسطيني وراء اعتراف الحكومة الهولندية بفلسطين كبلد ميلاد

طالب فلسطيني وراء اعتراف الحكومة الهولندية بفلسطين كبلد ميلاد

مجهولون يسرقون صرافاً آلياًُ لبنك القاهرة عمان بطولكرم

مجهولون يسرقون صرافاً آلياًُ لبنك القاهرة عمان بطولكرم

منوعات

وفاة الفنان البحريني إبراهيم بحر

وفاة الفنان البحريني إبراهيم بحر

شاهد: قصة أبكت الإعلامي اللبناني نيشان وجعلته يترك الإستديو

شاهد: قصة أبكت الإعلامي اللبناني نيشان وجعلته يترك الإستديو

سيرين عبد النور تنشر أوّل صورة واضحة لطفلها

سيرين عبد النور تنشر أوّل صورة واضحة لطفلها

جورج كلوني يحذر من أن تلقى ميغان مصير الأميرة ديانا.. &#34;ضحية مؤامرة&#34;

جورج كلوني يحذر من أن تلقى ميغان مصير الأميرة ديانا.. "ضحية مؤامرة"

في أول فالنتين معًا.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين

في أول فالنتين معًا.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين

ابنة شادية في &#34;ريا وسكينة&#34;.. ظهور نادر للفنانة المعتزلة راندا مع ابنتها الصغرى

ابنة شادية في "ريا وسكينة".. ظهور نادر للفنانة المعتزلة راندا مع ابنتها الصغرى

&#34;ماتشوف جوزك يا اسماعيل بيه&#34;.. ياسمين عبدالعزيز تتلقى هدية بمناسبة الفلانتين وطليقها يعلق

"ماتشوف جوزك يا اسماعيل بيه".. ياسمين عبدالعزيز تتلقى هدية بمناسبة الفلانتين وطليقها يعلق

امسك أعصابك.. تعرف على هدايا الأثرياء في &#34;الفلانتين&#34;

امسك أعصابك.. تعرف على هدايا الأثرياء في "الفلانتين"

لأول مرة.. رانيا يوسف تظهر مع والدها

لأول مرة.. رانيا يوسف تظهر مع والدها

شاهد: مريم حسين في جلسة تصوير جريئة بمناسبة عيد الحب

شاهد: مريم حسين في جلسة تصوير جريئة بمناسبة عيد الحب

عربي

الأردن.. اكتشاف متفجرات مدفونة مرتبطة بـ&#34;هجوم الفحيص&#34;

الأردن.. اكتشاف متفجرات مدفونة مرتبطة بـ"هجوم الفحيص"

التحالف العربي يستهدف تجمعات حوثية بعد قصف حجور بمحافظة حجة

التحالف العربي يستهدف تجمعات حوثية بعد قصف حجور بمحافظة حجة

السلطات المغربية تفكك خلية لتنظيم الدولة غربي البلاد

السلطات المغربية تفكك خلية لتنظيم الدولة غربي البلاد

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات بالسودان إلى 32 شخصاً

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات بالسودان إلى 32 شخصاً