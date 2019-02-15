الاحتلال يطلق قنابل الغاز على المشاركين بمسيرات العودة شرقي القطاع

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين السلميين المشاركين في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.





وأفاد موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن هناك حوالي 7600 فلسطيني، يتظاهرون على طول السياج الحدودي مع قطاع غزة.





وزعم الموقع ذاته، أنه تم القاء 52 عبوة متفجرة حتى الآن، وعشرات المحاولات لقطع السياج الحدودي، ورشق الحجارة على القوات الاسرائيلية، نافية وجود أي إصابة.





وكانت الجماهير الفلسطينية قد توافدت، اليوم الجمع، الى مخيمات العودة شرقي قطاع غزة؛ للمشاركة في مسيرات العودة، والتي حملت اسم "غزة عصية عن الانكسار".



يشار إلى أن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت في وقت سابق، الجماهير الفلسطينية بالمشاركة في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.



وأكدت الهيئة على مواصلة المسيرات بطابعها السلمي، حتى تحقيق اهدافها والتي تتمثل في كسر الحصار عن قطاع غزة وعودة اللاجئين.











رام الله - دنيا الوطن