جنرال إسرائيلي: يجب الاستعداد لمواجهة مع حماس

رام الله - دنيا الوطنقال الجنرال الإسرائيلي عاموس يادلين: "نحن فعلا بحاجة للاستعداد للمواجهة مع غزة، انتهى الصيف الماضي عندما فقدت حماس خوفها من "إسرائيل" وضعفت قوة الردع الإسرائيلية".وأضاف يادلين في مقابلة لصحيفة (معاريف) الإسرائلية: "حماس أصبحت تشعر بأنها تستطيع أن تفعل أكثر بكثير مما شعرت به في السنوات الثلاث التي أعقبت الحرب الاخيرة على قطاع غزة عام 2014، يحدث كل هذا؛ لأن دولة "إسرائيل" كانت مشغولة في الجبهة الشمالية ضد إيران وأذرعها، والآن ليس هناك خيار سوى العودة للتركيز على الجبهة الجنوبية".وتابع: "إذا كنا نعرف عن نية حماس شن هجوم ضدنا، فليس هناك شك في أننا بحاجة إلى تنفيذ ضربة استباقية، حماس في حالة انكسار كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية والعسكرية - ذهبت في كل اتجاه وفشلت وهي تعرف أنه ليس لديها ما تخسره تقريباً وتأمل أنه بعد مواجهة قصيرة مع ستضطر "إسرائيل" للتفريج عن قطاع غزة".واستطرد يادلين بقوله: "أعتقد أننا في الصيف الماضي بالغنا في ضبط أنفسنا وعلمنا حماس أنها تستطيع أن تفعل أشياء لذا فإن حماس ستحاول تكرار ما فعلته في صيف عام 2018 ويجب ألا ندع ذلك يحدث".