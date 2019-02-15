نزال: ترتيبات جديدة حول الجولة الخارجية التي يفترض أن يقوم بها هنية





وبحسب وكالة الرأي، فقد أكد نزال في تصريحات له، أن التواصل مع السلطات المصرية جارية، في هذا الأمر.





وأشار نزال، إلى أن هناك وعد مصري بألا يتم إغلاق معبر رفح، معتبرا أن مصر حريصة على ألا يعاقب الشعب الفلسطيني، وألا يكون ضحية الصراع السياسي.

















رام الله - دنيا الوطنكشف محمد نزال نائب رئيس حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن هناك ترتيبات جديدة؛ بشأن الجولة الخارجية التي من المفترض ان يقوم بها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة.