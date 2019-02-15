شؤون فلسطينية

الشيخ: رفضنا عرضاً اسرائيلياً للمشاركة بسكة حديد من جنين لحيفا ومنها للعواصم العربية

الشيخ: رفضنا عرضاً اسرائيلياً للمشاركة بسكة حديد من جنين لحيفا ومنها للعواصم العربية
رام الله - دنيا الوطن
قال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في منشور نشره عبر صفحته على (فيسبوك): "إن إسرائيل عرضت على السلطة الفلسطينية المشاركة في سكة حديد من جنين إلى حيفا ومنها إلى العديد من العواصم العربية"، مؤكدا على أن السلطة رفضت العرض الإسرائيلي.

وأضاف الشيخ: "رفضنا ذلك رفضا قاطعا.. لا للتطبيع قبل زوال الاحتلال الاسرائيلي ولا للحلول الاقتصادية التي تكرس الاحتلال، كسرة الخبز ليست بديلا عن حرية الأوطان".

وكانت التقارير الإسرائيلية حول ما عاد يعرف بمشروع (سكة حديد السلام)، قد أشارت أن تقدما ملحوظا في القضية، تزامن مع زيارة وزير المواصلات الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" لسلطنة عمان قبل أشهر.

وتهدف السكة لوصل إسرائيل بالأردن ودول الخليج، من أجل تحقيق السلام والتعاون الاقتصادي على حد تعبير (كاتس). 

وكان كاتس قد أشار في وقت سابق إلى ضرورة توفير الميزانية المناسبة للمشروع، ما يعني أن المشروع أصبح جاهزا للتنفيذ.

وحسب  الخطة لمطروحة، فإن فكرة المشروع تقوم على  الربط بين مرج ابن عامر في جنين، بميناء حيفا، وبالدول العربية بواسطة الأردن، من خلال سكة حديد واحدة، بهدف تحويل "إسرائيل" لمركز مهم للتجارة الإقليمية.


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