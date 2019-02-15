شرطة معبر الكرامة تعتقل مطلوباً صادر بحقه أمر حبس بمبلغ 330 ألف شيكل

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة في معبر الكرامة صباح اليوم على مطلوب للعدالة صادر بحقه امر حبس بقيمة تزيد عن 330 الف شيكل .وذكر بيان لادارة العلاقات العامه والاعلام بالشرطة، ان المطلوب كان يحاول السفر عبر استراحة اريحا حيث تم تسليمه للشرطة القضائية في شرطة محافظة اريحا لاستكمال الاجراءات القانونية حسب الاصول.