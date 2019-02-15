الخارجية تدين الهجوم الذي استهدف قافلة تقل شرطة هنود جنوب كشمير





وأعربت الوزارة عن وقوفها مع دولة الهند في مواجهة الإرهاب، وتعبر عن كامل تضامنها مع دولة الهند، حكومة وشعبا، متمنية الرحمة للقتلى والشفاء للجرحى، والعزاء للعائلات الثكلى.





واوضحت الوزارة أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة الجميع، ويتطلب منا جميعا التكاتف والتعاون في مواجهة هذا الخطر والقضاء عليه.

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة تقل شرطة هنود في جنوب إقليم كشمير، والذي أودى بحياة وجرح العشرات من المجندين الذين كانوا في الحافلة.