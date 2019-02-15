الخارجية تدين الهجوم الذي استهدف قافلة تقل شرطة هنود جنوب كشمير
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة تقل شرطة هنود في جنوب إقليم كشمير، والذي أودى بحياة وجرح العشرات من المجندين الذين كانوا في الحافلة.
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة تقل شرطة هنود في جنوب إقليم كشمير، والذي أودى بحياة وجرح العشرات من المجندين الذين كانوا في الحافلة.
وأعربت الوزارة عن وقوفها مع دولة الهند في مواجهة الإرهاب، وتعبر عن كامل تضامنها مع دولة الهند، حكومة وشعبا، متمنية الرحمة للقتلى والشفاء للجرحى، والعزاء للعائلات الثكلى.
واوضحت الوزارة أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة الجميع، ويتطلب منا جميعا التكاتف والتعاون في مواجهة هذا الخطر والقضاء عليه.
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