إصابة مواطنيْن برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في عوريف بنابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال مواجهات التي اندلعت اليوم الجمعة، في عوريف جنوب نابلس.وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الصفة: "إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اداء صلاة الجمعة فوق الاراضي التي جرى تجريفها صباحا في عوريف"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).واضاف: "إن مواطنين اثنين اصيبا بالرصاص الحي وهما فرحان نجم شحادة واصيب بعيار حي في القدم، ويوسف علي واصف شحادة واصيب بعيار حي في الظهر".