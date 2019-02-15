إصابة مواطنيْن برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في عوريف بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال مواجهات التي اندلعت اليوم الجمعة، في عوريف جنوب نابلس.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الصفة: "إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اداء صلاة الجمعة فوق الاراضي التي جرى تجريفها صباحا في عوريف"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
واضاف: "إن مواطنين اثنين اصيبا بالرصاص الحي وهما فرحان نجم شحادة واصيب بعيار حي في القدم، ويوسف علي واصف شحادة واصيب بعيار حي في الظهر".
أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال مواجهات التي اندلعت اليوم الجمعة، في عوريف جنوب نابلس.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الصفة: "إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اداء صلاة الجمعة فوق الاراضي التي جرى تجريفها صباحا في عوريف"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
واضاف: "إن مواطنين اثنين اصيبا بالرصاص الحي وهما فرحان نجم شحادة واصيب بعيار حي في القدم، ويوسف علي واصف شحادة واصيب بعيار حي في الظهر".
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