المطران حنا: من اوسلو لوارسو مؤامرة واحدة هادفة لتصفية القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الجمعة: "إن ما يسمى بمؤتمر وارسو يندرج في اطار التآمر على القضية الفلسطينية بهدف تصفيتها وانهائها بشكل كلي ولكن المؤتمرون يتجاهلون بأن هنالك شعب فلسطيني على الارض وهو صاحب قضية عادلة ولن تتمكن اية قوة غاشمة من النيل من عدالة هذه القضية وحقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني".واضاف: "إن هذا المؤتمر محكوم عليه بالفشل الذريع كما وغيره من المؤتمرات والاجتماعات التي تندرج في اطار المشاريع المشبوهة الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية".وتتابع المطران: "من اوسلو الى وارسو مؤامرة مستمرة ومتواصلة على شعبنا ولكن هذه المؤامرات لن تمر بوحدة وحكمة ووطنية وانتماء شعبنا لهذه الارض المقدسة ولعدالة قضيته".واعتبر أن من من يظن انه قادر على تمرير صفقة القرن انما هو في ضلال وهذه الصفقة لن تمر وهي موجودة فقط في عقولهم وعلى اوراقهم التي سترمى في مزبلة التاريخ .وقال: "يؤسفنا ويحزننا ان بعضا من العرب قرروا الانخراط في هذا المشروع الهادف الى تصفية القضية الفلسطينية ونعتبر بأن اللقاءات التطبيعية التي تمت انما هي خيانة عظمى ليس فقط لفلسطين التي من المفترض ان تكون قضية العرب الاولى بل هي خيانة للامة العربية والتي انحازت دوما للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني".واضاف: "ان هؤلاء المطبعون الذين يظنون بأن لقاءاتهم ومغازلتهم لاسرائيل ستضمن لهم البقاء على عروشهم انما هم مخطئون فاسرائيل ما يهمها اولا وقبل كل شيء هو مصلحتها واستمرارية احتلالها وتكريس هذا الاحتلال في هذه البقعة المقدسة من هذا العالم ، اما امريكا فما تريده فقط هو مصلحتها وتمرير مشاريعها ومن يظن انه صديق لامريكا سيكتشف عاجلا ام اجلا بأن لا اصدقاء له لان هؤلاء لا يفكرون الا بأجنداتهم ومشاريعهم وعيونهم على المال العربي النفطي الذي يسرقونه من منطقتنا بهدف تمويل حروبهم وسياساتهم وبرامجهم".وتابع بقوله: "نأمل ان يصحوا العرب من كبوتهم ونأمل ان يتوحد الفلسطينيون لكي يكونوا قوة واحدة وعائلة واحدة في مواجهة هذه المشاريع الاستعمارية".واستطرد المطران بقوله: "ان فشل اجتماع موسكو لا يبشر بالخير ولكننا وبالرغم من كل ذلك لن نألو جهدا في مطالبة الفلسطينيين كافة بضرورة ان يبذلوا جهودا اكبر من اجل توحيد الصفوف وانهاء الانقسامات التي لا يستفيد منها الا اعداءنا".