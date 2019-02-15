الأردن يوافق على تشكيل مجلس أوقاف موسع في القدس



وقال رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، في بيان: "إن ذلك يأتي استناداً إلى توجيهات صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية الملك عبدالله الثاني، لتعزيز صمود المقدسيين ودعم التفافهم حول المسجد الأقصى المبارك".



وأوضح، أن أولى جلسات المجلس الجديد قد انعقدت، صباح أمس، بحضور الأعضاء، كما حضر الجلسة، أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية ومنسق عمل المجلس مع الوزارة عبد الله العبادي، والمدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وصفي كيلاني.



وناقش المجلس، خطة استراتيجية أولية، لمواجهة ظروف استثنائية تتمثل في استمرار تصاعد وتيرة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية والهوية التاريخية لمدينة القدس، مؤكدين أن دعم صمود المقدسيين هو أساس عمل الأوقاف.





وأعرب سلهب، عن أمله في أن يشكل المجلس الجديد نموذجاً لتكثيف الرباط والعمل الجماعي المقدسي لخدمة المسجد الأقصى، وأن يكون التفاف المقدسيين حول المسجد محركاً لإعادة بوصلة العالم الإسلامي باتجاه حماية قبلة المسلمين الأولى.

رام الله - دنيا الوطنقرر مجلس الوزراء الأردني، الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، بتركيبة موسعة؛ حيث ارتفع عدد الأعضاء من 11 إلى 18 عضواً.