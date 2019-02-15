دولي

فرنسا تعيد سفيرها إلى إيطاليا

فرنسا تعيد سفيرها إلى إيطاليا
رام الله - دنيا الوطن
أعادت فرنسا سفيرها إلى إيطاليا في أعقاب أكبر نزاع دبلوماسي بين البلدين منذ الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية عن وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية، ناتالي لويسو، القول إن السفير كريستيان ماسيت سيعود اليوم إلى روما.

وقالت لويسو: "إن الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريللا، اتصل بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وبحثا مدى أهمية الصداقة بين فرنسا وإيطاليا ومدى حاجة الدول لبعضها البعض".

وكانت فرنسا قد استدعت سفيرها، الأسبوع الماضي، للاحتجاج على التدخل الإيطالي في السياسة الداخلية الفرنسية، بعد أن التقى نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، مع نشطاءحركة "السترات الصفراء" الذين يسعون للترشح للبرلمان الأوروبي.

وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول، في بيان رسمي: "على ضوء هذا الوضع الذي لا سابقة له، قررت الحكومة الفرنسية استدعاء سفيرها في إيطاليا، من أجل المشاورات".

وتابعت: "فرنسا تدعو إيطاليا للعمل على إحياء علاقة الصداقة والاحترام المتبادل من جديد بين البلدين، لتكون على مستوى تاريخنا ومصيرنا المشترك".

وقالت فان دور مول إن بلادها "تتعرض منذ عدة أشهر لاتهامات متكررة شائنة لا أساس لها من الصحة".

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