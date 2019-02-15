السلطات المغربية تفكك خلية لتنظيم الدولة غربي البلاد



وأكد المصدر ذاته أن التحريات أثبتت أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا ولاءهم لتنظيم الدولة، خططوا للالتحاق بصفوفه بالساحتين السورية والعراقية وذلك بالتنسيق مع أحد الأفراد هناك.



وقال المصدر: "كما بدؤوا بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المملكة".





وذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية، أن عمليات تفتيش منازل المتهمين أدت إلى ضبط أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى مخطوطات تدعو إلى التطرّف، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).