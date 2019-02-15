ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات بالسودان إلى 32 شخصاً



وذكر المتحدث باسم الشرطة "أصيب عدد من رجال الشرطة أثناء إزالتهم عوائق على أحد الطرقات، إصابات بعضهم بالغة".



وأشار إلى أن الشرطة فتحت بلاغات بحق عدد من المتهمين بتهم إثارة الشغب، والإخلال بالسلام العام، والإزعاج، وتسبيب الجراح العمد.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة السودانية، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وفاة أحد أفرادها بمستشفى الشرطة، متأثرا بجروح أصيب بها خلال احتجاجات متفرقة في منطقة الصحافة، جنوبي الخرطوم.وبحسب موقع (سكاي نيوز)، فإن عدد قتلى التظاهرات، التي اندلعت منذ التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي، ارتفع إلى 32 قتيلا، بحسب إحصاءات حكومية.وأفاد الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية بوقوع إصابات وسط المتظاهرين ورجال الشرطة جراء الحصب بالحجارة، ومحاولة إعادة استعمال قنابل الغاز المسيل للدموع.