العرابي: دول أعاقت انفرادة مصر بالمصالحة الفلسطينية..وهذا هو الشرط أي آلية جديدة لعمل المعبر

استبعد محمد العرابي رئيس اللجنة الخارجية في البرلمان المصري، أن يتم إعادة ملف المصالحة الفلسطينية، إلى جامعة الدول العربية.





وأشار العرابي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن مصر تراقب ملف المصالحة الفلسطينية بشكل دقيق، لافتا إلى أنها لم تتوقف عن محاولتها لوجود صفحة جديدة في العلاقة الفلسطينية الفلسطينية، مؤكدا أن جهودها في ذلك ستستمر.





وأوضح أن جمهورية مصر العربية أوشكت على إحداث انفرادة كبيرة في ملف المصالحة، إلا ان هناك بعض التدخلات من بعض الدول الاقليمية، أعاقت هذه الانفرادة.



وفيما يتعلق بملف معبر رفح، أكد البرلماني المصري، أن المعبر يعمل الآن تحت ادارة مصرية خالصة، موضحا أن أي آلية جديدة على عمل المعبر، ستكون مرتبطة بالتوافق الفلسطيني.



وحول مباحثات الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية، موسكو، قال العرابي: "لم أكد متفائلا بالجهود الروسية التي بذلتها لتطبيق ملف المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، ولم يكن هناك آمال عريضة لأن تؤتي هذه المباحثات بنتائج ايجابية".



وأضاف: "بالرغم من ذلك، فإن الجهد الروسي مشكور، لكن في النهاية، فإن الملف الفلسطيني يكون اكثر ايجابية عندما يكون بإدارة مصرية".



خاص دنيا الوطن - أحمد العشي