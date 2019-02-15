شؤون فلسطينية

طالب فلسطيني وراء اعتراف الحكومة الهولندية بفلسطين كبلد ميلاد

طالب فلسطيني وراء اعتراف الحكومة الهولندية بفلسطين كبلد ميلاد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجالية الفلسطينية في هولندا وعدد من المؤسسات-الفلسطينية في هولندا بياناً تؤكد فيه بإن اعتراف الحكومة الهولندية بقطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية كبلد ميلاد هو اعتراف ناقص وحل بيروقراطي.

كما جاء في نص البيان: "يبدو ان هذا الاعتراف ناقصاً اذ يتعين تحديد من هي الدولة؟ ووفقا للقانون الدولي يتضح ان هذه المناطق تتبع لدولة فلسطين". 

كما وجاء في البيان: "إن هذا الاعتراف يعود لطالب فلسطيني ولد في القدس الشرقية، قام برفع قضية امام محكمة اوتريخت في عام 2012 الا ان المحكمة اغلقت القضية امام الفلسطيني حسب نص البيان لان الدولة الهولندية لم يكن لديها نظام سجلات صحيح وبدون اساس قانوني".

لان التناقض في السجلات المدنية الهولندية لمن ولدوا حتى تاريخ 15-5-1948 يظهرهم من مواليد فلسطين. وهنا يظهر الخلل في نظام السجلات.

لذلك طالبت المؤسسات الدولة الهولندية بالاعتراف الكامل بفلسطين والالتزام بالقانون الدولي والاتحاد الاوروبي التي هي احد اعضائه، واعتماد اسم الاراضي الفلسطينية بدل من مسمى "غير معروف" او "عديم الجنسية" حيث قالت "ونحن نتساءل لماذا هولندا كدولة عضو في الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي لا تطبق نظام مسميات معترف بها دولياً وهي الاراضي الفلسطينية المحتلة؟".

ويذكر انه في وقت سابق اعلن وزير الداخلية "بوكنس" اعتراف الحكومة الهولندية بقطاع غزة ،والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية كبلد للميلاد. بعد ما كان يتم تسجيل مواليد هذه المناطق تحت مسمى "غير معروف" او إسرائيل وهذا ما يرفضه الفلسطينيون في هولندا.

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